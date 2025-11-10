الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دراسة تحسم الجدل حول الصلة بين التوحد وتناول الباراسيتامول

10 نوفمبر 2025 09:57

خلصت دراسة متعمقة إلى أن الأدلة الحالية لا تظهر أن هناك صلة واضحة بين تناول عقار الباراسيتامول أثناء الحمل ومرض التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (إيه دي إتش دي) لدى الأطفال.
وقام الباحثون بتمشيط جميع الدراسات المتعلقة بهذه القضية وخلصوا إلى أنها كانت منخفضة الجودة، مع ثقة "منخفضة إلى منخفضة للغاية" في أي نتائج تشير إلى وجود صلة، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.  
الدراسة الجديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (بي إم جيه)،  حيث خلص خبراء، من بينهم باحثون من جامعتي ليفربول وبرمنجهام، إلى أنه ينبغي الاستمرار في نصح النساء بتناول الباراسيتامول عند الحاجة لعلاج الألم والحمى أثناء الحمل. وقالوا إن هناك "نقصا في الأدلة القوية التي تربط بين استخدام الباراسيتامول في الحمل والتوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لدى الأطفال".

المصدر: وكالات
التوحد
فرط الحركة
