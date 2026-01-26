ديما قندلفت.. «صحفية استقصائية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تصور الممثلة ديما قندلفت، مشاهدها في مسلسل «كواليس»، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة ذات الطابع التشويقي، ويتألف من 10 حلقات، تأليف نادين جابر.

وتجسّد في العمل شخصية «لارا حداد»، الصحافية الاستقصائية السابقة التي تتحول إلى مذيعة بودكاست، حيث تبدأ القصة عندما تعثّر على ألبوم صور يكشف تفاصيل قصة منسية لمطربة شابة اختفت في ظروف غامضة خلال تسعينيات القرن الماضي، ويقودها هذا الاكتشاف إلى التوغل في عوالم مظلمة، وتظهر خلالها أسرار مدفونة في سرد درامي يكشف الوجه الآخر لعالم الشهرة.

وتشارك ديما، في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «النويلاتي»، بطولة سامر المصري، فادي صبيح، ونادين تحسين بيك، تأليف عثمان جحى، وإخراج يزن شربتجي.

وتجسّد في العمل شخصية «خولة»، امرأة قوية ومؤثرة تتقاطع حياتها مع شخصية البطل، لتصبح محور الأحداث في حبكة درامية تجمع بين السلطة وتشابك المصالح، ضمن صراعات إنسانية متصاعدة.

وينتمي العمل إلى عالم الفانتازيا التاريخية، مستنداً إلى جذور واقعية مستوحاة من مهنة النول في دمشق وما يرتبط بها من تربية دود القز واستخراج الحرير، مسلطاً الضوء على دور شيوخ الكار الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من الهوية الدمشقية عبر العصور.