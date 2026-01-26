الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ديما قندلفت.. «صحفية استقصائية»

ديما قندلفت
26 يناير 2026 23:27

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أخبار ذات صلة
صنّاع الدراما: الأعمال المحلية «صوت القضايا الأسرية»
من الحارة إلى الدراما.. 12 حكاية شعبية على شاشة رمضان

تصور الممثلة ديما قندلفت، مشاهدها في مسلسل «كواليس»، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية القصيرة ذات الطابع التشويقي، ويتألف من 10 حلقات، تأليف نادين جابر.
وتجسّد في العمل شخصية «لارا حداد»، الصحافية الاستقصائية السابقة التي تتحول إلى مذيعة بودكاست، حيث تبدأ القصة عندما تعثّر على ألبوم صور يكشف تفاصيل قصة منسية لمطربة شابة اختفت في ظروف غامضة خلال تسعينيات القرن الماضي، ويقودها هذا الاكتشاف إلى التوغل في عوالم مظلمة، وتظهر خلالها أسرار مدفونة في سرد درامي يكشف الوجه الآخر لعالم الشهرة. 
وتشارك ديما، في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «النويلاتي»، بطولة سامر المصري، فادي صبيح، ونادين تحسين بيك، تأليف عثمان جحى، وإخراج يزن شربتجي.
وتجسّد في العمل شخصية «خولة»، امرأة قوية ومؤثرة تتقاطع حياتها مع شخصية البطل، لتصبح محور الأحداث في حبكة درامية تجمع بين السلطة وتشابك المصالح، ضمن صراعات إنسانية متصاعدة.
وينتمي العمل إلى عالم الفانتازيا التاريخية، مستنداً إلى جذور واقعية مستوحاة من مهنة النول في دمشق وما يرتبط بها من تربية دود القز واستخراج الحرير، مسلطاً الضوء على دور شيوخ الكار الذين شكّلوا جزءاً أساسياً من الهوية الدمشقية عبر العصور.

الدراما
المسلسلات
ديما قندلفت
آخر الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
26 يناير 2026
جانب من مسرحية «الزير سالم» على مسرح المجاز في الشارقة (وام)
التعليم والمعرفة
العمل المسرحي «الزير سالم» يستقطب 4800 مشاهد على مسرح المجاز بالشارقة
اليوم 20:55
وزيرا الدفاع في الصين وروسيا خلال لقاء سابق
الأخبار العالمية
الصين وروسيا تبحثان تعزيز "التنسيق الاستراتيجي"
اليوم 20:29
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الرياضة
زايد بن حمد يتوج الفائزين في ختام منافسات كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
اليوم 20:10
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
علوم الدار
محمد بن راشد يطلق مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي
اليوم 20:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©