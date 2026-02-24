طارق الدسوقي: «علي كلاي» نقلة نوعية في مسيرتي

سعيد ياسين (القاهرة)

بعد غياب 9 أعوام منذ أن قدم مسلسل «قضاة عظماء» في عامي 2016 و2017، يعود طارق الدسوقي إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل «علي كلاي»، المعروض على قناة أبوظبي ومنصة ADMN، وهو العمل الذي يعتبره نقلة نوعية في مسيرته الفنية.



لون جديد

أوضح طارق الدسوقي، أنه تحمس كثيراً للمشاركة في مسلسل «علي كلاي» فور عرضه عليه، خصوصاً أنه يدور في إطار دراما شعبية، وهو لون جديد بالنسبة له يسهم في تغيير جلده الفني.

ويجسد الدسوقي في العمل شخصية «منصور الجوهري»، والد بطل الأحداث الذي يجسد دوره العوضي، والذي يكن له محبة كبيرة، ويراه نموذجاً للبطل الشعبي من دون ابتذال.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول شاب لقِّب بين جيرانه بـ«كلاي» بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة وقوة جأشه، وهو يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، ويحاول التعايش بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية، وفي موازاة ذلك يدخل في مشكلات أسرية مستمرة وصراعات مع حبيبته.



معايير الاختيار

عن سبب ابتعاده عن الدراما في السنوات الماضية، أوضح طارق الدسوقي، أنه لم يُعرض عليه عمل يناسب مشواره الفني، الذي قدم فيه أكثر من 80 مسلسلاً تلفزيونياً، و30 فيلماً ومسرحية، والعديد من السهرات والأعمال الإذاعية، وكلها كانت جيدة ومحترمة.

واعتبر أنه كان محظوظاً، على الرغم من أنه لم يكن يملك حرية الاختيار، بانتقاء أعماله بعناية شديدة، وسار على هذا النهج طوال مشواره.

وذكر أن معايير تحكمه في اختيار أعماله الفنية، منها أن يغوص العمل في مشكلات ووجدان الناس ويطرح حلولاً لها، وأن يرتقي بمستوى الناس الفكري والحضاري والثقافي، ويسهم في ترسيخ الهوية بكل ما تحمله من عادات وتقاليد وقيم ولغة، ويؤكد على روح الانتماء.

وأبدى تفاؤله بأن الدراما شهدت أعمالاً هادفة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن هناك مسلسلات تناقش قضايا مهمة، وهو ما حمّسه للعودة إلى الدراما، خصوصاً أنه لا يتردد لحظة في قبول عمل يحترم عقل ووجدان الناس، مشدداً على أنه يفتخر كثيراً بكونه ممثلاً يعتز بمهنته.



الدراما التاريخية

ويتمنى طارق الدسوقي، عودة الدراما الدينية والتاريخية التي يعشقها، خصوصاً أنه يمتلك كل أدوات اللغة العربية الجيدة، وهو ما ظهر في عدد من الشخصيات التي جسدها في أعماله السابقة، مؤكداً أن هذه الدراما تسلط الضوء على فترات مشرقة في تاريخنا العربي، وترصد تاريخ شخصيات تمثل قدوة يُحتذى بها.