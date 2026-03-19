«موسم العيد السينمائي».. كوميديا وتشويق

فيلم الخيال العلمي Project Hail Mary
20 مارس 2026 03:04

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أمان ورخاء.. إقبال كثيف على الأسواق ليلة العيد
زخم وعروض ترويجية في أسواق رأس الخيمة

تشهد صالات السينما في الإمارات حراكاً فنياً لافتاً في موسم عيد الفطر السينمائي، حيث تتنافس أفلام عربية وعالمية على جذب الجمهور، مقدّمةً تمازجاً من الكوميديا والتشويق والمغامرة. وسيكون عشاق «الفن السابع» على موعد مع موسم سينمائي غني يلبّي مختلف الأذواق.

فاميلي بيزنس 
بعد النجاح الذي حقّقه العام الماضي في فيلم «الدشاش»، يعود محمد سعد إلى عالم الكوميديا في السينما، من خلال الفيلم الجديد «فاميلي بيزنس»، ويشاركه البطولة غادة عادل، هيدي كرم، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وأحمد الرافعي، وﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان. تدور قصته حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء، ويبتكر الأب «دياب» الذي يؤدي دوره محمد سعد، خطة لحصول أفراد العائلة على وظائف في منزل عائلة ثرية، ويواجهون تناقضاً صارخاً.

شباب البومب 3
يعود فيصل العيسى، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، محمد الدوسري، وفيصل المسيعيد، في الجزء الثالث من سلسلة فيلم «شباب البومب» الذي يجمع بين المغامرة والكوميديا، حيث يخطّط «عامر» للسفر مع أصدقائه في الصيف، وتصطدم رغبته بإصرار عائلته على مرافقتهم، الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الوليدي، وﺇﺧﺮاﺝ حازم فودة.

الصرخة 
يأتي الجزء السابع من سلسلة Scream - «الصرخة»، مستكملاً إرثاً طويلاً من أفلام التشويق النفسي، حيث تعود «سيدني بريسكوت» لمواجهة تهديد جديد، في حبكة تعيد إحياء أجواء الرعب الكلاسيكي بلمسات عصرية. يشارك في بطولة الفيلم: نيف كامبل، كورتني كوكس، إيزابيل ماي، جاسمين سافوي، وبراون ميسون، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جاي بوسيك وجيمس فاندربيت، وﺇﺧﺮاﺝ كيفين ويليامسون.

خيال علمي
يقدّم فيلم «مشروع الفرصة الأخيرة» - Project Hail Mary، تجربة مختلفة، إذ ينتمي إلى عالم الخيال العلمي، وتدور أحداثه في رحلة مليئة بالألغاز والاكتشافات، حول رائد الفضاء «ريلاند جريس» الذي يستيقظ من غيبوبة، ويتذكر أنه أُرسل على بعد 12 سنة ضوئية من الأرض لإنقاذ البشرية. الفيلم بطولة رايان جوسلينج، ميلانا فاينتروب، ليز كينجزمان، وكين ليون، ﺗﺄﻟﻴﻒ أندي وير ودرو جودار، وﺇﺧﺮاﺝ كريستوفر ميلر وفيل لورد.

عالم  الحيوان 
يأتي فيلم الرسوم المتحركة الجديد Hoppers من إنتاج ديزني، ليخاطب العائلة والأطفال، عبر قصة مبتكَرة تمزج بين التكنولوجيا وعالم الحيوان. يقدّم الفيلم رؤية إنسانية لطبيعة العلاقة بين البشر والكائنات الأخرى، في إطار بصري جذاب يناسب مختلف الأعمار، حيث تدور أحداثه حول فتاة محبة للحيوانات، تقرر الخضوع لتجربة فريدة حتى تتمكن من استكشاف أسرار عالم الحيوان. شارك في بطولة الفيلم: جون هام، بوبي موينيهان، بايبر كوردا، ميريل ستريب، ديف فرانكو، وفانيسا باير، تأليف دانيال تشونغ وجيسي أندروز، وﺇﺧﺮاﺝ دانيال تشونغ.

آخر الأخبار
تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
