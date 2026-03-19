«موسم العيد السينمائي».. كوميديا وتشويق

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشهد صالات السينما في الإمارات حراكاً فنياً لافتاً في موسم عيد الفطر السينمائي، حيث تتنافس أفلام عربية وعالمية على جذب الجمهور، مقدّمةً تمازجاً من الكوميديا والتشويق والمغامرة. وسيكون عشاق «الفن السابع» على موعد مع موسم سينمائي غني يلبّي مختلف الأذواق.



فاميلي بيزنس

بعد النجاح الذي حقّقه العام الماضي في فيلم «الدشاش»، يعود محمد سعد إلى عالم الكوميديا في السينما، من خلال الفيلم الجديد «فاميلي بيزنس»، ويشاركه البطولة غادة عادل، هيدي كرم، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وأحمد الرافعي، وﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان. تدور قصته حول عائلة فقيرة تكافح من أجل البقاء، ويبتكر الأب «دياب» الذي يؤدي دوره محمد سعد، خطة لحصول أفراد العائلة على وظائف في منزل عائلة ثرية، ويواجهون تناقضاً صارخاً.



شباب البومب 3

يعود فيصل العيسى، سليمان المقيطيب، مهند الجميلي، محمد الدوسري، وفيصل المسيعيد، في الجزء الثالث من سلسلة فيلم «شباب البومب» الذي يجمع بين المغامرة والكوميديا، حيث يخطّط «عامر» للسفر مع أصدقائه في الصيف، وتصطدم رغبته بإصرار عائلته على مرافقتهم، الفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالله الوليدي، وﺇﺧﺮاﺝ حازم فودة.



الصرخة

يأتي الجزء السابع من سلسلة Scream - «الصرخة»، مستكملاً إرثاً طويلاً من أفلام التشويق النفسي، حيث تعود «سيدني بريسكوت» لمواجهة تهديد جديد، في حبكة تعيد إحياء أجواء الرعب الكلاسيكي بلمسات عصرية. يشارك في بطولة الفيلم: نيف كامبل، كورتني كوكس، إيزابيل ماي، جاسمين سافوي، وبراون ميسون، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ جاي بوسيك وجيمس فاندربيت، وﺇﺧﺮاﺝ كيفين ويليامسون.



خيال علمي

يقدّم فيلم «مشروع الفرصة الأخيرة» - Project Hail Mary، تجربة مختلفة، إذ ينتمي إلى عالم الخيال العلمي، وتدور أحداثه في رحلة مليئة بالألغاز والاكتشافات، حول رائد الفضاء «ريلاند جريس» الذي يستيقظ من غيبوبة، ويتذكر أنه أُرسل على بعد 12 سنة ضوئية من الأرض لإنقاذ البشرية. الفيلم بطولة رايان جوسلينج، ميلانا فاينتروب، ليز كينجزمان، وكين ليون، ﺗﺄﻟﻴﻒ أندي وير ودرو جودار، وﺇﺧﺮاﺝ كريستوفر ميلر وفيل لورد.



عالم الحيوان

يأتي فيلم الرسوم المتحركة الجديد Hoppers من إنتاج ديزني، ليخاطب العائلة والأطفال، عبر قصة مبتكَرة تمزج بين التكنولوجيا وعالم الحيوان. يقدّم الفيلم رؤية إنسانية لطبيعة العلاقة بين البشر والكائنات الأخرى، في إطار بصري جذاب يناسب مختلف الأعمار، حيث تدور أحداثه حول فتاة محبة للحيوانات، تقرر الخضوع لتجربة فريدة حتى تتمكن من استكشاف أسرار عالم الحيوان. شارك في بطولة الفيلم: جون هام، بوبي موينيهان، بايبر كوردا، ميريل ستريب، ديف فرانكو، وفانيسا باير، تأليف دانيال تشونغ وجيسي أندروز، وﺇﺧﺮاﺝ دانيال تشونغ.