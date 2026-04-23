الخميس 23 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تعرف على الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025

23 ابريل 2026 18:54

نالت صورة، تظهر عائلة إكوادورية يتمسك أفرادها بالوالد أثناء توقيفه من جانب سلطات الهجرة الأميركية، جائزة "وورلد برس فوتو" لعام 2025.
تبرز الصورة، التي التقطتها كارول غوزي من وكالة "زوما برس" ومعهد "آي ويتنس" التابع لصحيفة "ميامي هيرالد"، لحظة اقتياد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك المهاجر الإكوادوري لويس بينما تتشبث ابنتاه بقميصه. والتقطت غوزي الصورة داخل مبنى أميركي يُسمح استثنائيا للمصوّرين بدخوله.
وقالت المصوّرة، في بيان "تعكس الجائزة الأهمية البالغة لهذه القصة على نطاق عالمي... نحن شهود على كرامتهم وصمودهم".
وعاينت لجنة التحكيم 57376 صورة التقطها 3747 مصورا صحافيا من 141 بلدا.
وتظهر صورة بلغت المرحلة النهائية جمعا من الفلسطينيين يتدافعون حول شاحنة محمّلة بالمساعدات في قطاع غزة، ويتسابقون للحصول على الدقيق.
وفاز لويس تاتو من مكتب وكالة فرانس برس في نيروبي، بجائزة في فئة "قصص أفريقيا" لتغطيته الأحداث في مدغشقر عام 2025.

المصدر: آ ف ب
جائزة وورلد برس فوتو
صورة
«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025
اليوم 18:54
الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025
الترفيه
تعرف على الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025
اليوم 18:54
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم
الرياضة
برعاية نهيان بن مبارك.. انطلاق بطولة الإمارات الـ19 للياقة البدنية لأصحاب الهمم
اليوم 18:53
نجاح أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية جديدة في الإمارات
علوم الدار
نجاح أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية جديدة في الإمارات
اليوم 18:30
«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين
الرياضة
«الجوجيتسو» يحلق بـ4 ميداليات في اليوم الأول من «الألعاب الشاطئية» بالصين
اليوم 18:23
