تعرف على الصورة الفائزة بجائزة "وورلد برس فوتو" 2025

نالت صورة، تظهر عائلة إكوادورية يتمسك أفرادها بالوالد أثناء توقيفه من جانب سلطات الهجرة الأميركية، جائزة "وورلد برس فوتو" لعام 2025.

تبرز الصورة، التي التقطتها كارول غوزي من وكالة "زوما برس" ومعهد "آي ويتنس" التابع لصحيفة "ميامي هيرالد"، لحظة اقتياد عناصر من إدارة الهجرة والجمارك المهاجر الإكوادوري لويس بينما تتشبث ابنتاه بقميصه. والتقطت غوزي الصورة داخل مبنى أميركي يُسمح استثنائيا للمصوّرين بدخوله.

وقالت المصوّرة، في بيان "تعكس الجائزة الأهمية البالغة لهذه القصة على نطاق عالمي... نحن شهود على كرامتهم وصمودهم".

وعاينت لجنة التحكيم 57376 صورة التقطها 3747 مصورا صحافيا من 141 بلدا.

وتظهر صورة بلغت المرحلة النهائية جمعا من الفلسطينيين يتدافعون حول شاحنة محمّلة بالمساعدات في قطاع غزة، ويتسابقون للحصول على الدقيق.

وفاز لويس تاتو من مكتب وكالة فرانس برس في نيروبي، بجائزة في فئة "قصص أفريقيا" لتغطيته الأحداث في مدغشقر عام 2025.