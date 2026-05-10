محمد ممدوح.. في «حتة مني»

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض الممثل محمد ممدوح، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم «حتة مني»، يشاركه بطولته هدى المفتي، كندة علوش، وعلي صبحي، تأليف أحمد عماد، وإخراج مريم أحمدي.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل تتراكم عليه الأزمات، قبل أن يقوده لقاء مفاجئ مع طبيبه الخاص، إلى اكتشاف صادم يغيّر حياته بالكامل، لتبدأ بعدها سلسلة من المواقف التي تمزج بين التوتر والضحك، في إطار من الكوميديا التشويقية ذات البُعد الإنساني.

وأوضح ممدوح، أن العمل يقدم تجربة مختلفة تجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق الإنساني، مشيراً إلى أن الشخصية التي يجسِّدها تواجه أزمة قاسية تدفعها للتفكير في بيع كليتها للخروج من ضائقة مالية شديدة. وأعرب محمد ممدوح، عن سعادته بالنجاحات التي حققها فيلمه القصير«مشاكل داخلية 32B»، بعدما فاز بجائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، إضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان مالمو للسينما العربية، فضلاً عن اختياره للمشاركة في الدورة المقبلة من مهرجان تريبيكا السينمائي.

وذكر أن شخصية الأب، التي جسَّدها في الفيلم، تُعَد من أكثر الأدوار التي استنزفته نفسياً، بسبب التعقيدات الإنسانية التي تحملها الشخصية وعلاقتها بابنته المراهقة.

وأشار إلى أنه حرص على تقديم الشخصية بصدق كامل، تسبب له في حالة من التوتر خلال فترة التحضير، لاسيما أن الفيلم يعتمد على مشاعر الفقد والرغبة في الاحتواء ضمن معالجة إنسانية شديدة الحساسية.