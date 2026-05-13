الأربعاء 13 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«أبوظبي للثقافة والفنون» تستعد لـ «جائزة جي 42»

13 مايو 2026 14:56

 أبوظبي (الاتحاد) 
مع ازدياد تأثير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في صياغة مستقبل الفنون، أطلقت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون «جائزة جي 42» للتقنيات المتقدمة في الفنون، بالتعاون مع «جي 42» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتهدف الجائزة إلى دعم توظيف التقنيات المتقدمة في الفنون البصرية داخل دولة الإمارات، وتمكين المبدعين من تقديم رؤى جديدة للتراث الثقافي عبر أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.التقديم للجائزة مفتوح لفناني دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين ممّن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق، من أصحاب التجارب الفنية التي تجمع بين الفنون والتكنولوجيا، حيث تدعوهم إلى استكشاف التراث الثقافي وإعادة تقديمه برؤى معاصرة من خلال الفنون البصرية. ويُختار 6 متقدّمين للمشاركة لمدة أسبوع في البرامج الأكاديمية المعتمدة لدى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لإتاحة الفرصة لهم لاكتساب معرفة أعمق بالجوانب المفاهيمية والتقنية، إلى جانب فهم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بإنتاج الأعمال الفنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وتسهم هذه التجربة في دعم المشاركين لتطوير أعمالهم وصقلها قبل مرحلة الاختيار النهائي. ويُعرض العمل الفائز ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي 2027، ويستمر استقبال الطلبات حتى 14 أغسطس المقبل.
 

