مادونا وشاكيرا و«بي تي إس».. نجوم نهائي المونديال

نيويورك (أ ف ب)

تحيي النجمتان مادونا، وشاكيرا، وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، عرض ما بين شوطَي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في كرة القدم في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الخميس.

وسيتولى نجم فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن، الإدارة الفنية لهذا العرض الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ومن المقرر أن يُقام النهائي في 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرزي. وتُقام نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، اعتباراً من 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، قد أعلن في مارس الفائت، أن البطولة ستشهد «أول عرض فني بين الشوطَين في نهائي كأس عالم تابع للفيفا». وتستعيد هذه المبادرة أجواء العرض الفني الذي أُقيم خلال نهائي كوبا - أميركا العام الماضي، على ملعب «هارد روك» في ميامي والذي أحيته المغنية الكولومبية شاكيرا. كما تأتي امتداداً للتقليد الأميركي المرتبط بعروض الاستراحة الشهيرة خلال نهائي دوري كرة القدم الأميركية «سوبر بول».