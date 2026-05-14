الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مادونا وشاكيرا و«بي تي إس».. نجوم نهائي المونديال

مادونا وشاكيرا و«بي تي إس».. نجوم نهائي المونديال
14 مايو 2026 11:32

نيويورك (أ ف ب)
تحيي النجمتان مادونا، وشاكيرا، وفرقة الكاي بوب الكورية الجنوبية «بي تي إس»، عرض ما بين شوطَي المباراة النهائية لكأس العالم 2026 في كرة القدم في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن المنظمون اليوم الخميس.
وسيتولى نجم فرقة «كولدبلاي» كريس مارتن، الإدارة الفنية لهذا العرض الذي يُقام للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم. ومن المقرر أن يُقام النهائي في 19 يوليو على ملعب «ميتلايف» في نيوجيرزي. وتُقام نسخة 2026 الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخباً، اعتباراً من 11 يونيو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أخبار ذات صلة
أدفوكات يعود لقيادة كوراساو
مدرب منتخب أستراليا يشعل سباق حراسة المرمى قبل المونديال


وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جاني إنفانتينو، قد أعلن في مارس الفائت، أن البطولة ستشهد «أول عرض فني بين الشوطَين في نهائي كأس عالم تابع للفيفا». وتستعيد هذه المبادرة أجواء العرض الفني الذي أُقيم خلال نهائي كوبا - أميركا العام الماضي، على ملعب «هارد روك» في ميامي والذي أحيته المغنية الكولومبية شاكيرا. كما تأتي امتداداً للتقليد الأميركي المرتبط بعروض الاستراحة الشهيرة خلال نهائي دوري كرة القدم الأميركية «سوبر بول».

المونديال
شاكيرا
مادونا
آخر الأخبار
موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تبحثان تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس
اقتصاد
موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية تبحثان تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس
اليوم 12:42
بالأفكار لا بالأموال.. ماروتا يصنع إمبراطورية إنتر
الرياضة
بالأفكار لا بالأموال.. ماروتا يصنع إمبراطورية إنتر
اليوم 12:33
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب دببة نادرة في حقيبة مسافرة آسيوية
علوم الدار
جمارك دبي تحبط محاولة تهريب دببة نادرة في حقيبة مسافرة آسيوية
اليوم 12:27
20 ثانية تحميك من الأمراض!
الترفيه
20 ثانية تحميك من الأمراض!
اليوم 12:16
«زايد للتعليم» تمكّن الكوادر القيادية الناشئة لتعزيز آفاق التعاون الإماراتي- الهندي
علوم الدار
«زايد للتعليم» تمكّن الكوادر القيادية الناشئة لتعزيز آفاق التعاون الإماراتي- الهندي
اليوم 12:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©