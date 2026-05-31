2000 شخص من عائلة «ساليفان» يحطِّمون رقماً قياسياً في إيرلندا

31 مايو 2026 15:11

احتشد نحو 2000 شخص يحملون لقب «ساليفان» و«أوساليفان» أمس السبت، في مقاطعة كورك في إيرلندا لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر تجمُّع لأشخاص يحملون اسم العائلة نفسه في مكان واحد.وأعلن أحد المنظمين أمام حشد مبتهج بعد مراجعة أوراق الهوية وعدّها واعتمادها من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في مدرسة ابتدائية في «كاستلتاونبير»: بمجموع 1848، أصبحت عائلة «ساليفان» حاملة الرقم القياسي العالمي الجديد.
وأطاحت عائلة «ساليفان» عائلة «غالاغر»، وهي عائلة إيرلندية شائعة أخرى كان يحملها 1488 شخصاً عام 2007 في مقاطعة دونيغال، في شمال غربي البلاد.
ويُعد لقبا «ساليفان» و«أوساليفان» من أسماء العائلات الشائعة في جنوب غربي إيرلندا وبين الجالية الإيرلندية في أميركا الشمالية.
ووفق قاعدة بيانات الأنساب البريطانية «فوربيرز» التي تجمع العديد من المصادر العامة مثل التعدادات وقوائم الناخبين، فإن أكثر من 500 ألف شخص في أنحاء العالم يحملون لقبَي «ساليفان» و«أوساليفان»، ويعيش جزء كبير منهم في الولايات المتحدة.

