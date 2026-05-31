اعتراض رسالة مشبوهة موجهة لأميرة النرويج

الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا
31 مايو 2026 21:53

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن الشرطة الأسترالية اعترضت رسالة مشبوهة أُرسلت إلى أميرة النرويج إنغريد ألكسندرا، التي تدرس حاليا في جامعة سيدني.

وأشارت وكالة الأنباء النرويجية (إن تي بي) إلى أن عناصر الأمن المسؤولين عن حماية الأميرة، البالغة من العمر 22 عاما، اعترضوا الرسالة الموجهة إليها.

وتدرس إنغريد ألكسندرا، وهي الثانية في ترتيب ولاية العرش النرويجي بعد والدها، العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في جامعة سيدني.

وأكد جهاز الاستخبارات الداخلية النرويجي لهيئة الإذاعة العامة النرويجية وقوع الحادثة.
وقال محققون إن الإجراءات اتخذت بالتنسيق مع السلطات الأسترالية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الرجل، الذي أرسل الرسالة إلى الأميرة، يبلغ من العمر 63 عاما.
وقالت وكالة الأنباء النرويجية إن الرجل طُلب منه المثول أمام المحكمة يوم الأربعاء القادم على خلفية الحادث.

المصدر: د ب أ
أميرة نرويجية
رسالة مشبوهة
رسالة
