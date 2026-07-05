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الترفيه

سرقة مجوهرات بملايين اليورو من متحف في فرنسا

مجوهرات من صناعة رينيه لاليك معروضة في المتحف في فرنسا
5 يوليو 2026 23:47

تعرّض متحف في شرق فرنسا، اليوم الأحد، لسرقة مجوهرات بقيمة "بضعة ملايين" اليورو، وفق مصدر مُطّلع على التحقيق. يتعلق الأمر بمتحف "رينيه لاليك"، صانع الزجاجيات والمجوهرات الشهير في حركتي "آر نوفو" (الفن الجديد) و"آر ديكو".
وأشار المصدر إلى أن "حوالى عشرين قطعة مجوهرات سُرقت. ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، لكنها قد تصل إلى بضعة ملايين اليورو، وربما تقارب أربعة ملايين".
وأعلن المتحف، الذي افتُتح عام 2011 في وينغن سور مودر، عن السرقة وإغلاقه لبضعة أيام "للتخطيط لإعادة افتتاحه بسلاسة وأمان"، وذلك في رسالة من الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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  • متحف رينيه لاليك في فرنسا
    متحف رينيه لاليك في فرنسا

واقتحم شخص أو أكثر المتحف، الذي يعرض إبداعات رينيه لاليك (1860-1945) الزجاجية على مساحة 900 متر مربع، قرابة الساعة 05,30 صباحا. وتوجهوا مباشرة إلى قاعة المجوهرات، وفق ما أوضح المصدر المطّلع على التحقيق.
وأضاف المصدر "انطلق جهاز الإنذار، ولكن قبل أن تتحقق شركة الأمن من صحة الإنذار، كانت عاملة النظافة التي وصلت أولا إلى الموقع، قد اتصلت بالشرطة". ويجري حاليا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
يُعتبر متحف لاليك "موقعا حساسا"، وقد "خضع لتدقيق خاص" منذ عملية السطو الشهيرة التي تعرض لها متحف اللوفر في باريس في أكتوبر 2025. وعلق المصدر المطلع على التحقيق قائلا "كان هناك نظام أمني، لكنه لم يكن كافيا".

المصدر: آ ف ب
فرنسا
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متحف فرنسي
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مجوهرات من صناعة رينيه لاليك معروضة في المتحف في فرنسا
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سرقة مجوهرات بملايين اليورو من متحف في فرنسا
اليوم 23:47
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