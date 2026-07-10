«أزياء المطارات».. راحة وأناقة

أحمد عاطف (القاهرة)

ترجمة: أحمد عاطف

وفقاً لتقارير ومتابعات نشرتها مجلات الموضة العالمية، تسجِّل «أزياء المطارات» خطاً قائماً بذاته، إذ تجمع بين الراحة والأناقة، وتؤثِّر بشكل مباشر في اختيارات المستهلكين واتجاهات التسوّق.

نمط جديد

تغيّرت قواعد ملابس السفر بشكل كبير، فبدلاً من الملابس الرسمية أو الإطلالات الثقيلة، أصبح الاتجاه السائد يعتمد على قطع مريحة ذات تصميم أنيق يمكن ارتداؤها لساعات طويلة من دون أن تفقد مظهرها العصري. ويرى خبراء الموضة أن هذا التحول يعكس نمط الحياة الحديث، حيث أصبحت الملابس مطالبة بالجمع بين العملية وسهولة الحركة، مع الحفاظ على صورة أنيقة تناسب التقاط الصور والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

السترة الخفيفة

من بين أكثر القطع انتشاراً هذا الموسم، تأتي السترات الخفيفة التي ترتَدى فوق الفساتين أو القمصان القطنية، أو تربَط حول الكتفين أو الخصر، لتوفر حلاً عملياً لاختلاف درجات الحرارة بين صالات المطارات والطائرات والوجهات المختلفة. وتشير تقارير الموضة إلى أن هذه القطعة أصبحت عنصراً أساسياً في إطلالات السفر، لأنها تضيف بعداً أنيقاً من دون زيادة الوزن أو إشغال مساحة كبيرة داخل الأمتعة.

ملابس متعددة الاستخدامات

تراجعت هيمنة الجينز الضيق لصالح السراويل الواسعة والخفيفة التي تمنح حرية أكبر في الحركة خلال الرحلات الطويلة، وتنوّعت هذه التصاميم بين البنطلونات القماشية الواسعة، والسراويل الرياضية الأنيقة، والقصات المستقيمة التي يمكن تنسيقها بسهولة مع الأحذية الرياضية أو الأحذية الجلدية الخفيفة. ويؤكد متخصِّصون أن هذه القطع تعكس توجّهاً عاماً نحو الملابس متعدِّدة الاستخدامات، التي تناسب السفر والعمل والخروج اليومي في الوقت نفسه.

الأحذية الرياضية

على الرغم من تنوّع اتجاهات الموضة، فإن الأحذية الرياضية ما تزال تتربع على عرش إطلالات السفر، فسهولة المشي داخل المطارات، والوقوف لفترات طويلة، والتنقل بين البوابات جعلت منها الخيار الأكثر عملية. ولم تعد الأحذية الرياضية مرتبطة بالمظهر الرياضي فقط، بل أصبحت تنسَّق مع البدل الخفيفة والفساتين وحتى الإطلالات الكلاسيكية، في اتجاه يعكس اختفاء الفاصل التقليدي بين الملابس الرسمية والكاجوال.

الألوان الهادئة

تكشف اتجاهات الموسم الحالي أن الألوان المحايدة لا تزال الأكثر انتشاراً داخل المطارات، مثل الأبيض، والبيج، والرمادي، والأسود، مع ظهور درجات الأزرق الفاتح والبني الترابي والأخضر الهادئ. ويعود ذلك إلى سهولة تنسيق هذه الألوان مع مختلف القطع، إضافة إلى قدرتها على الحفاظ على مظهر أنيق حتى بعد ساعات طويلة من السفر.

تغيّر قواعد السفر

أسهمت منصّات التواصل الاجتماعي في تحويل صالات المطارات إلى خلفيات مفضلة لالتقاط الصور، ما دفع الكثير من المشاهير إلى التعامل مع السفر باعتباره مناسبة للأزياء لا تقل أهمية عن حضور الفعاليات. ومع انتشار صور «إطلالات المطار»، أصبحت علامات الأزياء تطلق حملات تسويقية مخصَّصة للسفر، وتقدِّم مجموعات كاملة تستهدف المسافرين الباحثين عن التوازن بين الراحة والمظهر الأنيق.