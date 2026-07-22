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الترفيه

كيتا تتعاون مع إمباير إنترتينمنت لإطلاق حملة فيلم سبايدرمان: يوم جديد من سوني بيكتشرز عبر حملة خاصة في الإمارات

كيتا تتعاون مع إمباير إنترتينمنت لإطلاق حملة فيلم سبايدرمان: يوم جديد من سوني بيكتشرز عبر حملة خاصة في الإمارات
22 يوليو 2026 11:02

أعلنت كيتا، منصة توصيل الطعام الدولية عند الطلب والمدعومة من شركة ميتوان العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن تعاون ترويجي مشترك مع إمباير إنترتينمنت لإطلاق حملة في دولة الإمارات مستوحاة من فيلم سبايدرمان: يوم جديد من إنتاج سوني بيكشرز والذي يعرض في دور السينما ابتداء من 30 يوليو، في تجربة مميزة تجمع بين الترفيه وسهولة الحياة اليومية لعملاء كيتا في مختلف أنحاء الدولة.
تنطلق الشراكة تحت شعار "نعمل على توصيل يوم جديد"، وتهدف إلى جعل كل يوم أكثر سهولة ومتعة من خلال تجارب مميزة تتجاوز خدمات توصيل الطعام.
تتيح الحملة للعملاء المشاركة في مجموعة من التجارب التفاعلية، تشمل تحديات عبر التطبيق ومكافآت حصرية وفعاليات في مراكز التسوق وفرصة للفوز بتجارب سينمائية مستوحاة من العرض المرتقب لفيلم سبايدرمان: يوم جديد كلياً.
وتقدم الحملة أيضاً تجارب تفاعلية مؤقتة في عدد من أبرز وجهات التسوق في دولة الإمارات، تتيح للعائلات وعشاق السينما والعملاء التفاعل مع كيتا من خلال ألعاب تفاعلية وجوائز حصرية وتجارب ترفيهية متنوعة.
وتعكس هذه الشراكة التزام كيتا بتقديم تجارب مميزة تتجاوز خدمات التوصيل اليومية، وتربط العملاء باللحظات والعلامات والتجارب التي يحبونها.
وتدعو كيتا عملاءها في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى الاحتفال بوصول فيلم سوني بيكتشرز سبايدرمان: يوم جديد إلى دور السينما في 30 يوليو، والاستمتاع بتجربة تجعل كل طلب يحمل بداية جديدة.

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