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زلزال في ولاية صباح في ماليزيا مع استمرار الأمطار

زلزال في ولاية صباح في ماليزيا مع استمرار الأمطار
4 أكتوبر 2023 00:30

وقع زلزال ضعيف بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر في مياه شرق ولاية صباح الماليزية في الساعة الثانية و38 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء. وقالت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية إن مركز الزلزال كان على بعد 7 درجات شمالا و 117.8 درجة شرقا، وعلى عمق 67 كيلومترا. في غضون ذلك، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية بيانا منفصلا للتحذير من استمرار هطول الأمطار في كل من بيرليس وكيداه وبينانج لمدة يومين اعتبارا من الغد وحتى بعد غد الخميس.

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كما تم إصدار تحذيرات من حدوت عواصف رعدية وأمطار غزيرة ورياح قوية في شبه الجزيرة وولاية ساراواك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

المصدر: د ب أ
زلزال
ماليزيا
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