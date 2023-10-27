الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع

القاهرة (الاتحاد)

أعلن المتحدث العسكري المصري، أمس، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار في طابا.

وذكر المتحدث العسكري في بيان: «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد 2 طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».

وأوضح: «تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، وهو ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا».

وتابع: «جارٍ قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة».