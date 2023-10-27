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الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع

الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023 01:01

القاهرة (الاتحاد) 

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أعلن المتحدث العسكري المصري، أمس، تفاصيل ونتائج التحقيقات التي جرت بعد سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار في طابا.
وذكر المتحدث العسكري في بيان: «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات أن عدد 2 طائرة موجهة من دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».
وأوضح: «تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري بمنطقة خليج العقبة، وهو ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط  الأخرى بطابا».
وتابع: «جارٍ قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة».

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