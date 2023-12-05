ضبط 16 إرهابياً في العراق

هدى جاسم (بغداد)

قبضت قوات الأمن العراقية على 16 إرهابياً ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها أن القوات العراقية نفذت عمليات خاصة في محافظات بغداد، والأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، بناء على معلومات استخباراتية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 16 إرهابياً مطلوبين للقضاء العراقي، مبينة أنه تم تسليمهم للجهات المختصة لإكمال التحقيق معهم.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، أمس، أن الألغام الأرضية والذخائر العنقودية خلفت أكثر من 34 ألف ضحية في العراق.

وقال الغراوي في بيان إن «الألغام الأرضية والذخائر العنقودية خلفت أكثر من 34 ألف ضحية في العراق، وإن المساحات المؤكدة لوجود ألغام فيها تصل إلى أكثر من 6000 كيلومتر مربع في عموم المحافظات».

وتابع الغراوي «العديد من الأطفال فقدوا أطرافهم جراء انفجار الألغام الأرضية ومازال الآلاف من العراقيين ضمن الخطر المحدق».