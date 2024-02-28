قتلى بهجوم على مقر أمني في تشاد

نجامينا (وكالات)

استهدف هجوم مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ، مما أدى إلى سقوط قتلى عدة، حسبما أعلنت الحكومة أمس.

وشددت الحكومة التشادية، في بيان، على أن «الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة، موضحة أنه تم القبض على منفذي الهجوم أو جارٍ البحث عنهم وتقديمهم للعدالة».

وبحسب البيان، فإن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي بلا حدود تتهمه الحكومة بـ «محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا».

وأكدت أن ذلك تلاه هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من «الحزب الاشتراكي بلا حدود» على مقر الاستخبارات.

وفي تطور آخر، سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر أمس، في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش، في العاصمة التشادية.

وتحدّث مسؤول في «الحزب الاشتراكي بلا حدود» الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير، بإطلاق نار من بنادق كلاشينكوف، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.