الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى بهجوم على مقر أمني في تشاد

مركبة تابعة للشرطة التشادية
29 فبراير 2024 01:22

نجامينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد يواصل جهوده لدعم اللاجئين السودانيين

استهدف هجوم مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ، مما أدى إلى سقوط قتلى عدة، حسبما أعلنت الحكومة أمس.
وشددت الحكومة التشادية، في بيان، على أن «الوضع بات الآن تحت السيطرة الكاملة، موضحة أنه تم القبض على منفذي الهجوم أو جارٍ البحث عنهم وتقديمهم للعدالة».
وبحسب البيان، فإن الهجوم وقع بعد توقيف عضو في الحزب الاشتراكي بلا حدود تتهمه الحكومة بـ «محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا».
وأكدت أن ذلك تلاه هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من «الحزب الاشتراكي بلا حدود» على مقر الاستخبارات.
وفي تطور آخر، سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر أمس، في نجامينا قرب مقر حزب معارض يحاصره الجيش، في العاصمة التشادية.
وتحدّث مسؤول في «الحزب الاشتراكي بلا حدود» الذي تتهمه الحكومة بأنه حاول اغتيال رئيس المحكمة العليا في منتصف فبراير، بإطلاق نار من بنادق كلاشينكوف، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

تشاد
نجامينا
آخر الأخبار
علبة لنقل الطعام
الترفيه
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
اليوم 19:14
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©