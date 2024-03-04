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ملك النرويج يتلقى العلاج في المستشفى

أفراد من العائلة الملكية يغادرون المستشفى حيث يتعالج الملك هارالد الخامس
4 مارس 2024 22:43

أعلنت العائلة الملكية في النرويج، اليوم الاثنين، أن الملك هارالد الخامس يتلقى العلاج في المستشفى وسيحصل على جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل دائم.
وأصيب الملك هارالد، البالغ من العمر 87 عاماً، بعدوى ونقل على إثرها إلى مستشفى الأسبوع الماضي. 
وعاد الملك، اليوم الاثنين، إلى النرويج على متن طائرة خاصة. ووفقا لمسؤولين في العاصمة أوسلو، تم تثبيت جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل مؤقت للملك قبل الرحلة.
 وقال طبيبه إنه قرر تثبيت الجهاز لجعل عودة الملك آمنة أكثر. 
ويوجد الملك هارالد الآن في مستشفى في أوسلو. وأفادت تقارير أنه يتعافى من عدوى، إلا أن معدل ضربات قلبه لا يزال بطيئاً. لذلك، فإنه من الضروري تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب بشكل دائم. 

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المصدر: د ب أ
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