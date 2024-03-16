البابا فرنسيس يروي سيرته الذاتية في كتاب

من فترة شبابه إلى تولّيه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، يستعرض البابا فرنسيس أبرز محطات حياته في سيرة ذاتية تُنشر الأسبوع المقبل، يؤكد من خلالها أنه لا يعتزم الاستقالة.

ويجري البابا، البالغ 87 عاماً، إعادة قراءة سياسية وشخصية لمسيرته من خلال كتاب "الحياة: قصتي عبر التاريخ" الذي تصدره دار "هاربر كولينز" في 19 مارس الجاري بلغات مختلفة وفي دول عدة.

ومع أن عدداً كبيراً من محطات حياة البابا فرنسيس معروفة أصلاً، يوفّر الكتاب المؤلف من 350 صفحة والمكتوب على شكل محادثة مع صحافي إيطالي تفاصيل جديدة، وخصوصاً عن حياته الشخصية.

ويتحدث أول بابا من أميركا الجنوبية مثلاً عن فترة شبابه عندما كان طالبا في الإكليريكية.

ويؤكد بابا الفاتيكان أن ما مِن "سبب جديّ" لديه للتنحي، واصفاً هذا الاحتمال بأنه "فرضية بعيدة" يبررها فقط وجود "عائق جسدي خطير".

ورغم خضوع البابا فرنسيس لعملية جراحية في بطنه عام 2023 وإصابته تكراراً في الأشهر الأخيرة بالتهابات في الشعب الهوائية، يواصل نشاطاته بوتيرة مكثفة، ويعتزم القيام برحلة طويلة إلى آسيا في نهاية الصيف.

ويُعرب عن عدم اكتراثه للانتقادات. ويقول، في هذا الصدد، مازحاً: "إذا كان علي أن أتبع كل ما يقوله الناس عني، فسأحتاج إلى استشارة طبيب نفساني مرة واحدة في الأسبوع!".

الدكتاتورية ومارادونا

يتناول البابا أيضاً دوره في ظل دكتاتورية خورخي فيديلا (1976-1981) العسكرية الأرجنتينية.

ويروي البابا في الكتاب كيفية تفاعله مع الأحداث التاريخية التي طبعت سنوات حياته، كالحرب الباردة وأول خطوة للإنسان على القمر وسقوط جدار برلين واعتداءات 11 سبتمبر 2001، وتطرّق إلى كواليس انتخابه.

ويخصص الكتاب فصلاً كاملاً للهدف الذي سجله لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا في مونديال 1986 في المرمى الإنكليزي بلمسة يد واضحة لم يحتسبها الحكم.

ويقول البابا، الذي يعشق كرة القدم في هذا الصدد: "عندما استقبلته قبل بضع سنوات في الفاتيكان، بادرته بالنكتة الآتية: إذن، ما هي اليد المُجرمة؟".

ويقول المؤلف المشارك للكتاب فابيو ماركيزي راغونا، الذي دوّن ذكريات البابا طوال تسعة أشهر، إن البابا فرنسيس أراد الكتاب "عملاً مفيداً وخصوصاً للشباب، حتى يتمكنوا من الاستفادة من قصص رجل كبير في السنّ".