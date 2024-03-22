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فنلندا تستأنف تمويلها لـ«الأونروا»

أرشيفية
23 مارس 2024 02:17

هلسنكي (وكالات)

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أعلنت فنلندا، أمس، أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد شهرين من تعليقها على غرار نحو 15 دولة.
وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية فيل تافيو، في بيان: «إن تحسين إدارة المخاطر داخل الأونروا، أي منع سوء السلوك المهني، وفرض مراقبة صارمة، يمنحنا ضمانات كافية في هذه المرحلة لاستئناف المساعدة». وقال الوزير إنه سيتم تخصيص نحو 10% من الأموال الفنلندية لإدارة المخاطر، وتصرف الدولة الإسكندنافية سنوياً 5 ملايين يورو لهذه الوكالة. ويدور جدل بشأن «الأونروا» منذ أن اتهمت إسرائيل في يناير 12 من موظفي الوكالة في غزة بالضلوع في هجمات 7 أكتوبر.

فنلندا
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