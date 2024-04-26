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قتلى جراء الأمطار الغزيرة في كينيا

قتلى جراء الأمطار الغزيرة في كينيا
26 ابريل 2024 20:55

 تواصل هطول الأمطار الغزيرة على شرقي أفريقيا اليوم الجمعة، فيما يتوقع خبراء الأرصاد في كينيا هطول المزيد من الأمطار حتى بعد غد الأحد، خاصة على نيروبي. 
وذكرت تقارير إعلامية أن 60 شخصاً لقوا حتفهم على الأقل حتى الآن في الموسم غزير الأمطار على غير العادة في العام الجاري.
 ولم تحدد السلطات عدداً دقيقاً للوفيات بعد ظهر اليوم الجمعة. 
 وأفادت الحكومة في تنزانيا، وهي الجارة الجنوبية لكينيا، أمس الخميس بوفاة 150 شخصاً بسبب الأمطار هناك. 
 وكانت المساكن في المناطق العشوائية هي الأكثر تضرراً حيث دمرت الفيضانات والانزلاقات الأرضية المنازل. 
 ولجأ الأشخاص الذين أصبحوا مشردين في ماثاري، وهي منطقة سكنية كبيرة في ضواحي نيروبي، إلى المدارس. 
وذكرت السلطات أن المدارس من المقرر أن تفتح أبوابها مجدداً يوم الاثنين المقبل بعد عطلة عيد الفصح. 
 وشكلت الحكومة وحدة أزمات ودعت السكان في المناطق المتضررة إلى اللجوء إلى أراض أكثر ارتفاعاً.
 وأعلن الرئيس وليام روتو عن إجراءات لإجلاء السكان وبصورة إجبارية إذا لزم الأمر.
 وتعرضت أكثر من نصف المناطق الإدارية بالبلاد لأمطار غزيرة، جرفت طرقاً رئيسية وجسوراً.

 

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