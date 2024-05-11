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مسلحون يخطفون أكثر من 100 شخص في نيجيريا

قوات أمن تقوم بدوريات في نيجيريا
12 مايو 2024 00:20

قال رئيس حي وسكان، السبت، إن مسلحين خطفوا أكثر من 100 شخص خلال مداهمات الليلة الماضية في ثلاث قرى بشمال غرب نيجيريا، في أحدث عملية خطف للقرويين.
وأكد الحاج بالا، وهو رئيس حي في منطقة "بيرنين-ماجاجي" في ولاية "زامفارا"، أن المسلحين هاجموا قرى جورا ومادوماوا وجامبوزو، وأن 38 رجلا و67 من النساء والأطفال في عداد المفقودين.
وأضاف "لكن عدد المختطَفين قد يكون أكثر من ذلك".
وتستهدف عصابات الاختطاف زامفارا كثيرا ثم تنسحب إلى الغابات حيث توجد معسكراتها. وقصف الجيش النيجيري بعض المعسكرات لكن الهجمات لا تزال مستمرة.
وقال رئيس قرية مادوماوا إن المسلحين وصلوا إلى القرية على متن دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع وخطفوا عدة أشخاص.
وأضاف "الاختطاف ينتهك اتفاق السلام بيننا وبين العصابات. دفعنا عدة فديات في فبراير من هذا العام، لمنعهم من مهاجمة أراضينا".
وذكر أحد السكان أن من بين المختطفين 15 شخصا كانوا يستقلون شاحنة تمر عبر القرى.
كانت جماعة "بوكو حرام" المتشددة أول من نفذ عمليات الخطف الجماعي عندما اختطفت أكثر من 200 طالبة قبل 10 سنوات، لكن هذا النوع من الهجمات تبنته عصابات مسلحة، يطلق عليها محليا "قطاع الطرق"، ليس لها انتماء أيديولوجي معروف وتزايدت خلال السنوات الأخيرة.

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المصدر: وكالات
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خطف
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