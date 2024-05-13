تحديد موعد نشر مذكرات المستشارة الألمانية السابقة ميركل

تعتزم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل نشر مذكراتها السياسية في 26 نوفمبر المقبل.

تأتي المذكرات، التي كتبتها ميركل بالتعاون مع بياته باومان التي شغلت منصب مديرة مكتبها على مدار فترة طويلة، تحت عنوان "الحرية. ذكريات 1954 - 2021"، وستصدر في أكثر من 30 دولة حول العالم، وذلك حسبما أعلنت دار نشر "كيبنهوير أوند فيتش" اليوم الاثنين.

ومن المنتظر أن يتضمن الكتاب حوالي 700 صفحة، وستصدر دار نشر "أرجون" أيضا نسخة مسموعة من الكتاب بصوت الممثلة كورينا هارفوخ.

وجاء في الإعلان، الذي أصدرته دار نشر "كيبنهوير أوند فيتش" عن الكتاب، أن ميركل "تحكي بشكل شخصي غير مسبوق من قبل عن طفولتها وشبابها ودراستها في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية السابقة) والعام الدرامي 1989 الذي شهد سقوط الجدار وبدأت فيه حياتها السياسية".

وقالت الدار إن ميركل تشرك القراء في لقاءاتها ومحادثاتها مع أقوى الشخصيات في العالم، وتابعت الدار أن ميركل تصف في الكتاب كيف يتم اتخاذ القرارات المؤثرة.

وأردفت "يتيح الكتاب إلقاء نظرة فريدة من نوعها على النطاق الداخلي للسلطة. كما أنه مرافعة حازمة من أجل الحرية".

من جانبها، وصفت الناشرة كيرستين جليبا، المستشارة السابقة بأنها من "أبرز قادة الدول في عصرنا"، مشيرة إلى أنها تعيد إحياء سبعة عقود من التاريخ المليء بالتغيرات خلال سرد ذكرياتها، وأضافت أن "ذكرياتها تفتح أعيننا على الفرص والتحديات، لكنها تفتحها قبل كل شيء على نقاط القوة في ديمقراطيتنا".

تجدر الإشارة إلى أن ميركل، البالغة 69 عاما، المولودة في هامبورج والتي نشأت في ألمانيا الشرقية السابقة، ظلت على رأس السلطة التنفيذية في بلادها على مدار 16 عاما منذ عام 2005 وحتى عام 2021 حيث لم تخض السباق الانتخابي الذي جرى في خريف ذلك العام.

كانت ميركل درست الفيزياء لكنها انخرطت في العمل السياسي مع الانقلاب السياسي في الشرق. وتم انتخابها عضوا في البرلمان الألماني عام 1990. وشغلت ميركل منصب وزيرة شؤون المرأة ثم وزيرة البيئة في وقت لاحق. وترأست ميركل الحزب المسيحي الديمقراطي في الفترة بين عامي 2000 و2018.