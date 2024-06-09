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انطلاق التسجيل للانتخابات البلدية في ليبيا

الشارع الليبي يتطلع إلى ما بعد الانتخابات البلدية (أرشيفية)
10 يونيو 2024 01:30

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الأحد، بدء إجراء انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الأولى»، البالغ عددها 60 مجلساً بلدياً، موضحةً أن مرحلة تسجيل الناخبين التي ستدوم لفترة 15 يوماً تنطلق اعتباراً من أمس الأحد وإلى غاية 23 يونيو الجاري.
وأشارت المفوضية الليبية إلى أن هذه البلديات موزّعة على مختلف مناطق ليبيا من ضمن 106 مجالس بلدية مستهدفة بالانتخابات لهذا العام، لافتةً إلى أن التسجيل في انتخابات المجالس البلدية هو تسجيل جديد كُلياً، ويقوم على أساس الإقامة في البلدية التي سيصوت فيها مقدم طلب التسجيل.
وأكدت المفوضية أن انتخابات المجالس البلدية («المجموعة الثانية») ستنطلق مباشرةً عقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات «المجموعة الأولى» والمتوقع الإعلان عنها في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.
 وأكد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح، خلال مؤتمر للمفوضية العليا للانتخابات، لإطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية لعام 2024، أن انتخاب سلطة محلية على أسس سليمة يمهد الطريق نحو سلطة تنفيذية قادرة على الاستجابة لمطالب مواطنيها، وفهم احتياجاتهم، وتخطيط مستقبلهم، موضحاً أن الانتخابات وسيلة لتعزيز روح الانتماء للوطن. ولفت «السايح» إلى أن الانتخابات البلدية فرصة للرجوع لدولة المؤسسات والقانون، ولإعادة تنظيم الشأن المحلي وترتيب البيت الداخلي، بما يتوافق مع ما ينشده الليبيون من استقرار.
 وبدوره، أكد الباحث السياسي الليبي أدريس حميد لـ«الاتحاد» أن الانتخابات البلدية خطوة مهمة لتحريك المشهد السياسي ولتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى وجود أطراف سياسية ليبية لا تريد إجراء هذه الانتخابات، وإلى أن نجاح الانتخابات البلدية رسالة للشارع الليبي بضرورة العمل على خلق الزخم اللازم للضغط على الأطراف الليبية لتنظيم العملية الانتخابية.

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