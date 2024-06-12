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وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى السعودية

أرشيفية
12 يونيو 2024 07:54

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم (1,547,295) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 4/ 12/ 1445هـ الموافق 10/ 6/ 2024م.
 وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,483,312)، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (59,273) حاجاً، وقدِم (4,710) حجاج عبر المنافذ البحرية.
 وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏

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المصدر: وكالات
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