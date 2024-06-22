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4 قتلى بانفجارين في كولومبيا

أفراد من الشرطة الكولومبية يفتشون المارة
22 يونيو 2024 22:53

قتل أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، وجرح تسعة آخرون في انفجارين الجمعة في كولومبيا، وفق ما نقلت السلطات اليوم السبت.
في الانفجار الأول، قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي، وأصيب ثمانية آخرون، بانفجار سيارة مفخخة.
وقع الانفجار في منطقة تنشط فيها مجموعة منشقة من متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصار باسم (فارك).
وأعلنت وزارة الدفاع، عبر منصة اكس، أنه "تم تفجير عبوة ناسفة وضعت داخل سيارة ما تسبب بمقتل الشرطي" واثنين من المدنيين.
وأكدت الوزارة  إصابة شرطيَّين آخرين وستة مدنيين بجروح جراء الانفجار الذي وقع الجمعة في منطقة "نارينو" في جنوب غرب البلاد.
وفق السلطات، وقع الانفجار في منطقة ينشط فيها فصيل "إستادو مايور سنترال" المنشق عن "فارك".
و"إستادو مايور سنترال" (هيئة الأركان العامة المركزية) و"سيغوندا ماركيتاليا" فصيلان رفضا إلقاء السلاح حين وقّعت "فارك"، حركة التمرّد التي كانت سابقا أقوى منظمة مسلّحة في القارة، اتفاق سلام مع الحكومة الكولومبية في العام 2016.
والجمعة أيضا، شنّ متمردون هجوما في منطقة "سيسار" أسفر عن مقتل شرطي وجرح آخر.
وأعرب الرئيس غوستافو بيترو عن تضامنه مع عائلات ضحايا الهجومين وحذّر "أولئك الذين يختارون مسار الحرب بدلا من السلام" من أنهم سيواجهون أحكام القانون "بكل ثقلها".
يأتي الهجومان قبيل مفاوضات من المقرر أن تجرى الاثنين في العاصمة الفنزويلية كراكاس بين الحكومة الكولومبية وممثلين لفصيل "سيغوندا ماركيتاليا".

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انفجار
سيارة مفخخة
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