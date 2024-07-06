إجلاء الآلاف بعد تسرب المياه من سد بالصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم السبت، أن السلطات أجلت نحو 5700 من منازلهم بعد تسرب المياه من سد على ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين بجنوب البلاد، في حين يعكف موظفو الإنقاذ على احتواء الموقف للحيلولة دون المزيد من الأضرار الناجمة عن تدفق المياه.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن أكثر من 2300 من أفراد الإنقاذ يعملون على بناء خط دفاع ثان في مواجهة تدفق المياه بعد تسربها أمس الجمعة في إقليم هونان.

ولم تورد التقارير حتى صباح اليوم السبت وقوع أي إصابات.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية تدفق المياه عبر ثغرة في السد ومرورها على عدة شاحنات مقلوبة، وصولاً إلى برك من المياه تغمر عدداً من المنازل.

وهطلت أمطار غزيرة على أنحاء من هونان خلال الأيام الماضية، مما تسبب في ارتفاع منسوب مياه نهر ميلو بمنطقة بينغ جيانغ إلى أعلى مستوياته منذ 70 عاماً.