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قتلى جراء الأمطار الغزيرة في إقليم بلوشيستان بباكستان

فيضانات في باكستان(أرشيفية)
21 يوليو 2024 13:39

 لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 25 شخصاً، فيما تضررت عشرات المنازل نتيجة الأمطار الغزيرة الموسمية التي تشهدها مناطق عديدة باقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان.

 ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، عن تقرير لهيئة إدارة الكوارث الباكستانية في إقليم بلوشيستان، أن الأمطار الغزيرة تسببت في إلحاق أضرار بـ88 منزلاً بشكل كامل، بينما تعرض 170 منزلاً آخر لأضرار جزئية.

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 وأوضح التقرير، أن 17 كيلومتراً من الطرق و310 أفدنة من الأراضي الزراعية قد تضررت بسبب الأمطار، غير أن الوضع في السدود في بلوشيستان مازال طبيعياً رغم سقوط أمطار موسمية غزيرة.

المصدر: وام
الأمطار الغزيرة
باكستان
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