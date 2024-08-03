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إصابة 22 شخصاً جراء انفجار في مدينة نورمبرج الألمانية

إصابة 22 شخصاً جراء انفجار في مدينة نورمبرج الألمانية
3 أغسطس 2024 10:31

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصاً في انفجار وقع في منطقة الحلبة في مضمار نوربورجرينج لسباق السيارات في ألمانيا مساء الجمعة قبيل سباق كأس الرور الذي يستمر لمدة ست ساعات.

وقال متحدث باسم بطولة "في ال ان للتحمل" على حلبة نوربورجرينج إن بعض المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بمروحية إنقاذ.

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وقالت الشرطة إن أحد المصابين أصيب بإصابات بالغة بينما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات خطيرة. ووفقا للتحقيقات الأولية، وقع الانفجار بعد الساعة السادسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة خلف ممر للصيانة، ويعتقد أنه ناجم عن أسطوانة غاز مضغوطة. وقال المنظمون إن السباق سيقام في موعده المقرر اليوم السبت.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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