بوتين يأمر بزيادة كبيرة لعدد أفراد الجيش الروسي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات في الخدمة إلى 1.5 مليون جندي.

في مرسوم نشر على الموقع الالكتروني للكرملين، أمر بوتين بزيادة الحجم الإجمالي للقوات المسلحة الروسية إلى 2.38 مليون فرد على أن يكون 1.5 مليون منهم في الخدمة.

تأتي هذه الخطوة، وهي المرة الثالثة التي يأمر فيها بوتين بريادة عدد الجيش منذ الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات بلاده في شرق أوكرانيا بعدة مناطق على امتداد خط المواجهة البالغ طوله 1000 كيلومتر، وسعي الجيش أيضا لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك الروسية.