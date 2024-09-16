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توجيه تهمتين إلى منفّذ محاولة اغتيال ترامب

ضباط شرطة أمام مبنى المحكمة الاتحادية التي مثل أمامها منفذ محاولة اغتيال ترامب
16 سبتمبر 2024 19:55

وجهت، اليوم الاثنين، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي إلى المشتبه به الذي اعتقل، أمس الأحد، في إطار التحقيق في محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي مؤيد لأوكرانيا في أزمتها الحالية اعتقل أمس الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض اتحادي في ولاية فلوريدا (جنوب شرق).
وقال مراسل شبكة (سي.إن.إن)، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن راين ويسلي روث دخل قاعة محكمة اتحادية في "ويست بانك بالم بيتش" وهو يرتدي زي السجن الداكن وكان مكبلا بالأصفاد في يديه وقدميه.

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المصدر: وكالات
رايان ويسلي روث
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