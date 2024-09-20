السبت 21 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غارة إسرائيلية تستهدف بيروت

قوات أمن تتفقد مكان الغارة في بيروت
20 سبتمبر 2024 17:42

قال مصدران أمنيان إن غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة.
وأكد مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته "شنّت إسرائيل غارة جوية".
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "شن غارة في منطقة بيروت".
وارتفعت حصيلة الغارة إلى ثمانية قتلى على الأقل و59 جريحا "ثمانية منهم في حالة حرجة"، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.
كانت الوزارة  أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 17 في الضربة.
في الأثناء، حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، على خفض التصعيد على الفور.
قالت اليونيفيل إن الساعات الاثنتي عشرة الماضية شهدت "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية" في جميع أنحاء منطقة عملياتها.
وأضاف أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".

أخبار ذات صلة
تحذيرات أممية ودولية من مخاطر التصعيد بين لبنان وإسرائيل
نتنياهو يؤجل زيارته إلى نيويورك
المصدر: وكالات
قوات اليونيفيل
لبنان
بيروت
غارة إسرائيلية
آخر الأخبار
الشرطة الأوكرانية تتفقد آثار قصف ومعارك
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى في هجوم على مدينة أوكرانية
اليوم 16:51
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 16:36
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
الترفيه
أميركا تجيز لقاحاً مضاداً للإنفلونزا يمكن للفرد أخذه بنفسه
اليوم 16:36
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
علوم الدار
"إقامة دبي" تُواصل حملة "من أجلكم نحن هُنا"
اليوم 16:00
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
علوم الدار
سلطان القاسمي يشهد انطلاق «مؤتمر الشارقة للدراسات العربية في أوروبا»
اليوم 15:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©