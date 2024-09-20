غارة إسرائيلية تستهدف بيروت

قال مصدران أمنيان إن غارة إسرائيلية استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة.

وأكد مصدر أمني، من دون الكشف عن هويته "شنّت إسرائيل غارة جوية".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "شن غارة في منطقة بيروت".

وارتفعت حصيلة الغارة إلى ثمانية قتلى على الأقل و59 جريحا "ثمانية منهم في حالة حرجة"، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 17 في الضربة.

في الأثناء، حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الجمعة، على خفض التصعيد على الفور.

قالت اليونيفيل إن الساعات الاثنتي عشرة الماضية شهدت "تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية" في جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف أندريا تيننتي المتحدث باسم اليونيفيل "يساورنا القلق من التصعيد المتزايد ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور".