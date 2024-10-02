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نواب لبنانيون يدعون ميقاتي لاسترداد قرار الحرب والسلم

ميقاتي خلال لقائه النواب من كتلة «تجدد»
3 أكتوبر 2024 00:59

بيروت (الاتحاد)

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دعا نواب لبنانيون، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم. 
واستقبل ميقاتي نواب كتلة «تجدد النيابية»، النواب فؤاد مخزومي، وأشرف ريفي، وميشال معوض، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. 
وقال النائب ريفي بعد الاجتماع: «صارحنا رئيس الحكومة، انطلاقاً من أن الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن اتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، بأنه من غير المقبول أن تتخلى عن هذا الدور وتتبنى سردية الممانعة، بدل أن تمثل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها». 
وأضاف «دعوناه بالتالي إلى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين». 
وأكد «رفض ربط لبنان بأي ملف آخر، وبأي محور إقليمي، والعمل على وقف الحرب فوراً، بحيث نقرر كلبنانيين مصلحتنا التي على أساسها نتخذ الموقف السيادي الذي يمنع تحويلنا إلى ورقة في لعبة المحاور».
ودعا ريفي «الحكومة إلى إعلان طلب وقف إطلاق النار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ونطلب من المجتمع الدولي، العمل على تحقيق هذا الهدف». 
وتابع ريفي «لقد طلبنا من الرئيس ميقاتي إصدار قرار من الحكومة بنشر الجيش فوراً على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، مما يؤدي إلى تثبيت اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحدود وحماية لبنان، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط».

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