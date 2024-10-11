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ارتفاع عدد قتلى "ميلتون" وتقدير خسائره بعشرات المليارات

حي سكني غارق في مياه الفيضانات جراء الإعصار "ميلتون" في فلوريدا
11 أكتوبر 2024 22:04

قدر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، ب50 مليار دولار أميركي، قيمة خسائر الإعصار "ميلتون" الذي ضرب ولاية فلوريدا ليل الأربعاء - الخميس فيما ارتفعت حصيلة القتلى.
وفق ما أفاد به مسؤولون في الولاية، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار إلى 16 قتيلا على الأقل اليوم، في الوقت الذي بدأ فيه السكان بالعودة إلى منازلهم والعمل لاستعادة إيقاع حياتهم المألوف. 
كانت حصيلة سابقة اشارت إلى مقتل 11 شخصا.
وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض "يقدر الخبراء (...) أنه تسبب بأضرار تناهز خمسين مليار دولار".
وظل نحو 2,5 مليون منزل ومقر شركة محرومة من الكهرباء، بينما بعض المناطق الواقعة على مسار العاصفة بالغة العنف من خليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي لا تزال مغمورة بالمياه. 
ضرب "ميلتون" سواحل ولاية فلوريدا في وقت متأخر الأربعاء كعاصفة من الفئة الثالثة، ما تسبب بتدمير مناطق كانت ما زالت تعاني آثار الإعصار "هيلين" الذي سبقه بأسبوعين وأسفر عن مقتل 237 شخصا في جنوب شرق الولايات المتحدة. 
وفي "سييستا كي"، وهي جزيرة تقع بالقرب من "ساراسوتا" حيث ضربت العاصفة اليابسة، ترك "ميلتون" خلفه مشهدا قاسيا. 
بعض الشوارع كانت لا تزال مغمورة بالمياه اليوم. وعلى جوانب الطرقات، تناثرت جذوع الأشجار المتساقطة والحطام وقطع الأثاث بشكل عشوائي. 
وقال مارك هورنر، الذي انتقل للعيش هناك قبل ست سنوات، إن منزله نجا إلى حد ما، لكن الجزيرة "تضررت بشدة" والناس يعيدون تقييم المستقبل. 
كانت الزوابع وليس مياه الفيضانات وراء العديد من الوفيات الناجمة عن العاصفة. 
وتسبب "ميلتون" منذ بلوغه اليابسة بأمطار غزيرة وفيضانات "مباغتة"، على ما أوضحت نشرة المركز الأميركي للأعاصير.

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