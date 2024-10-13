إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في ألمانيا

نجحت السلطات الألمانية في إبطال مفعول قنبلة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم، أنه تم إجبار آلاف الأشخاص على الخروج من منازلهم في منطقة شتيرنشانتسه بهامبورج في وقت متأخر من مساء أمس بعد اكتشاف القنبلة.

وأكدت إدارة الإطفاء في هامبورج أنه تم إبطال مفعول القنبلة، التي تم العثور عليها خلال أعمال البناء في أرض مدرسة ابتدائية.

وأفادت شرطة هامبورج في وقت مبكر من صباح اليوم أنه تم البدء في إلغاء التدابير التي اتخذتها إدارة الإطفاء تدريجيا.

يذكر أن ألمانيا معتادة على العثور على قذائف غير متفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية ويجري إبطال مفعول معظمها بواسطة خبراء القنابل دون وقوع حوادث.