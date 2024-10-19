الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفيين شمال غزة

غزة (الاتحاد)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، «المستشفى الإندونيسي»، و«مستشفى كمال عدوان» شمال قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع، إن جيش الاحتلال استهدف الطابقين الثاني والثالث من «المستشفى الإندونيسي» بقذائف مدفعية وقطع التيار الكهربائي عنه. وأضافت أن المستشفى يضم أكثر من 40 مريضاً وجريحاً. وذكرت السلطات الصحية في بيان منفصل أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدخل مختبر مستشفى «كمال عدوان»، مما تسبب بمقتل أحد الفلسطينيين وسقوط عدد من الإصابات. وأكدت أن جيش الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية وبشكل ممنهج في القطاع لإجبار السكان على الرحيل.