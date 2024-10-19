الأحد 20 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفيين شمال غزة

فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أأرشيفية)
20 أكتوبر 2024 02:19

غزة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الدبلوماسية السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة
«مجموعة السبع»: ضرورة دعم «اليونيفيل» والجيش لضمان استقرار لبنان

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، «المستشفى الإندونيسي»، و«مستشفى كمال عدوان» شمال قطاع غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع، إن جيش الاحتلال استهدف الطابقين الثاني والثالث من «المستشفى الإندونيسي» بقذائف مدفعية وقطع التيار الكهربائي عنه. وأضافت أن المستشفى يضم أكثر من 40 مريضاً وجريحاً. وذكرت السلطات الصحية في بيان منفصل أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدخل مختبر مستشفى «كمال عدوان»، مما تسبب بمقتل أحد الفلسطينيين وسقوط عدد من الإصابات. وأكدت أن جيش الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية وبشكل ممنهج في القطاع لإجبار السكان على الرحيل.

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
آخر الأخبار
حسن الشحي سفير الدولة خلال استقبال أول طائرة مساعدات إماراتية في مطار دمشق (الصور من وام)
علوم الدار
أول طائرة مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق لدعم اللاجئين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان
اليوم 02:21
طفل إماراتي مشارك في الحملة (تصوير: حسن الرئيسي)
علوم الدار
«الإمارات معك يا لبنان» تجمع 250 طناً من المساعدات الإغاثية في الشارقة
اليوم 02:21
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
منتدى الاتحاد التاسع عشر يواكب ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي
اليوم 02:21
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
علوم الدار
«شرطة الشارقة» تناقش جاهزيتها لموسم الشتاء
اليوم 02:21
محمد بن سعود خلال الحفل (وام)
علوم الدار
ولي عهد رأس الخيمة يحضر أفراح الشحي والعليلي
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©