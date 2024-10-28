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الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»

الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة «الأونروا»
29 أكتوبر 2024 01:03

تل أبيب (وكالات) 

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أقر الكنيست الإسرائيلي أمس، تشريعاً يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا» من العمل داخل إسرائيل.
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أوضحت لإسرائيل أنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الإسرائيلي الذي قد يحظر عمل «الأونروا»، مشيراً إلى أنها تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف ميلر في إفادة صحفية يومية، أن «المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكان جباليا في شمال غزة حيث يكثف الجيش الإسرائيلي حملته وأن واشنطن لن تقبل ذلك».
وفي العاشر من أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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