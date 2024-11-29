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تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات

أرشيفية
29 نوفمبر 2024 10:24

قالت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وجرى إجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت عدداً من الولايات، فيما حذر مسؤولون من أن الرياح الموسمية قد تتسبب في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.

وكثيراً ما تجتاح الفيضانات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية أثناء فترة الرياح الموسمية بين أكتوبر ومارس، لكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في عمليات إجلاء واسعة معظمها في ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية الحدودية مع تايلاند.

وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لإدارة الكوارث أن ثلاثة أشخاص توفوا بحلول صباح اليوم الجمعة وتم إجلاء 80589 شخصاً إلى 467 مأوى موقتاً في سبع ولايات، وكانت ولايتا كيلانتان وترينجانو هما الأكثر تضرراً. ولم يقدم المركز مزيداً من التفاصيل بشأن الوفيات.



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المصدر: وكالات
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ماليزيا
فيضانات
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