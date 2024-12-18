بعد 12 عاماً.. فرنسا تعتزم بدء تشغيل مفاعل نووي

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة «إي دي إف»، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر بدء تشغيل مفاعل نووي فرنسي في فلامانفيل هذا الأسبوع، بعد 12 عاماً من موعد تشغيله الأصلي. وقالت شركة الكهرباء الفرنسية «إي دي إف» إنه سيتم ربط المفاعل في نورماندي بالشبكة بعد غدٍ الجمعة، مع إجراء تجارب تشغيلية عند مستويات إنتاج متفاوتة حتى الصيف.

وبدأت أعمال بناء المفاعل على القنال الإنجليزي في 2007، وكان من المقرر الانتهاء منه في 2012.

ويصل آخر تقدير للتكلفة الذي بلغ 13.2 مليار يورو، إلى أربعة أضعاف المبلغ الذي كان مخصصاً في الميزانية في بداية المشروع. وحدثت التأخيرات بسبب وجود عيوب في اللحامات في وعاء الضغط الفولاذي، إلى جانب عوامل أخرى.

وتدعم فرنسا الطاقة النووية لتوفير الطاقة للمستقبل، على النقيض من جارتها ألمانيا، التي أغلقت كل محطات الطاقة النووية بها. وبموجب الخطط التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، من المقرر أن تقوم البلاد ببناء ثماني محطات جديدة للطاقة النووية بحلول 2050.