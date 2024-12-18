مصرع 13 جراء غرق قارب قبالة مومباي بالهند

قال مسؤولون: إن 13 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد أن غرق قارب يحمل أكثر من 100 راكب قبالة مومباي، العاصمة المالية للهند، إثر اصطدامه بزورق تابع للأسطول الهندي اليوم الأربعاء.

وقالت البحرية الهندية: إن 99 شخصا نجوا من الحادث وإن الجهود مستمرة لإنقاذ آخرين.

وأضافت البحرية في بيان اليوم الأربعاء أن «زورقا تابعا للبحرية الهندية خرج عن السيطرة أثناء إجراء تجارب على المحرك في ميناء مومباي بسبب عطل في المحرك. واصطدم الزورق من ثم بعبارة ركاب انقلبت نتيجة لذلك».

وأظهرت تلفزيونات محلية قاربا سريعا على متنه خمسة أشخاص على الأقل يصطدم بقارب الركاب مما أدى لوقوع الحادث.

وقال أحد ركاب القارب لقناة (إيه.بي.بي ماجها) الإخبارية: «اصطدم القارب السريع بقاربنا وبدأ الماء يدخل إلى قاربنا وانقلب. وطلب منا الربان ارتداء سترات النجاة».

وقال الراكب الذي لم يكشف عن هويته «سبحت خمس عشرة دقيقة قبل أن ينقذني قارب آخر».

وقالت مؤسسة بلدية (بريهان مومباي) وهي الإدارة المدنية للمدينة: إن قارب الركاب المملوك للقطاع الخاص ويطلق عليه (نيلكامال) انقلب حين كان متجها إلى كهوف إليفانتا، وهي وجهة سياحية شهيرة قبالة سواحل مومباي.

وتشهد الكهوف تدفقاً مستمرا للسياح على مدار العام، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وبنيت في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد. وتنقل القوارب الزوار في رحلات منتظمة إلى الموقع في رحلة تستغرق ساعة.