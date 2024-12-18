الأربعاء 18 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع 13 جراء غرق قارب قبالة مومباي بالهند

مصرع 13 جراء غرق قارب قبالة مومباي بالهند
18 ديسمبر 2024 21:32

قال مسؤولون: إن 13 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم بعد أن غرق قارب يحمل أكثر من 100 راكب قبالة مومباي، العاصمة المالية للهند، إثر اصطدامه بزورق تابع للأسطول الهندي اليوم الأربعاء.
وقالت البحرية الهندية: إن 99 شخصا نجوا من الحادث وإن الجهود مستمرة لإنقاذ آخرين.
وأضافت البحرية في بيان اليوم الأربعاء أن «زورقا تابعا للبحرية الهندية خرج عن السيطرة أثناء إجراء تجارب على المحرك في ميناء مومباي بسبب عطل في المحرك. واصطدم الزورق من ثم بعبارة ركاب انقلبت نتيجة لذلك».
وأظهرت تلفزيونات محلية قاربا سريعا على متنه خمسة أشخاص على الأقل يصطدم بقارب الركاب مما أدى لوقوع الحادث.
وقال أحد ركاب القارب لقناة (إيه.بي.بي ماجها) الإخبارية: «اصطدم القارب السريع بقاربنا وبدأ الماء يدخل إلى قاربنا وانقلب. وطلب منا الربان ارتداء سترات النجاة».
وقال الراكب الذي لم يكشف عن هويته «سبحت خمس عشرة دقيقة قبل أن ينقذني قارب آخر».
وقالت مؤسسة بلدية (بريهان مومباي) وهي الإدارة المدنية للمدينة: إن قارب الركاب المملوك للقطاع الخاص ويطلق عليه (نيلكامال) انقلب حين كان متجها إلى كهوف إليفانتا، وهي وجهة سياحية شهيرة قبالة سواحل مومباي.
وتشهد الكهوف تدفقاً مستمرا للسياح على مدار العام، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وبنيت في القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد. وتنقل القوارب الزوار في رحلات منتظمة إلى الموقع في رحلة تستغرق ساعة.

 

أخبار ذات صلة
مقتل 25 شخصاً وفقدان العشرات بغرق قارب في الكونغو
«السرطان الأحمر».. يحمي البيئة
المصدر: رويترز
الهند
غرق قارب
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
الرياضة
طاقمان أوروبيان في «خليجي 26»
اليوم 22:31
فيوري يتوعد أوسيك بهزيمة ساحقة في نزال الرياض
الرياضة
فيوري يتوعد أوسيك بهزيمة ساحقة في نزال الرياض
اليوم 22:29
العمر الحقيقي للقمر: اكتشاف يغير مفاهيم علم الفلك
الترفيه
العمر الحقيقي للقمر: اكتشاف يغير مفاهيم علم الفلك
اليوم 22:27
ريد بول يعلن رحيل بيريز
الرياضة
ريد بول يعلن رحيل بيريز
اليوم 22:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©