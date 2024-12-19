الخميس 19 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإنفاق على الرعاية الصحية بأميركا يقارب 5 تريليونات دولار

الإنفاق على الرعاية الصحية بأميركا يقارب 5 تريليونات دولار
19 ديسمبر 2024 11:33

قالت مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأميركية في تقرير أمس الأربعاء إن الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 7.5 بالمئة إلى 4.9 تريليون دولار في عام 2023، مدفوعاً في جزء منه بارتفاع التسجيل في خطط الرعاية الصحية الخاصة.

أخبار ذات صلة
ترامب يعارض اتفاقاً لتجنب "الإغلاق" الحكومي
الكونجرس الأميركي يكشف عن تشريع مؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة


وقالت المراكز، التي تشرف على خطط الرعاية الطبية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر أو ذوي الإعاقة، إن الإنفاق على الرعاية الصحية تجاوز النمو الاقتصادي الأميركي.

وذكر التقرير أن الانفاق ارتفع بنسبة 4.4 بالمئة معدلة حسب التضخم مقارنة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9 بالمئة في عام 2023.

وسجلت الرعاية الصحية 17.6 بالمئة من حجم الاقتصاد الأميركي في عام 2023، وهي زيادة طفيفة عن 17.4 بالمئة في عام 2022. وقال التقرير إن هذه النسبة أقل قليلاً مما كانت عليه في ذروة جائحة كوفيد-19.

المصدر: وكالات
الرعاية الصحية
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
علوم الدار
جامعة السوربون أبوظبي تستقبل طلبات التسجيل للعام الدراسي 2025-2026
12 ديسمبر 2024
«أبوظبي للرياضات البحرية» يدشن «صيد الأسماك للسيدات»
الرياضة
«أبوظبي للرياضات البحرية» يدشن «صيد الأسماك للسيدات»
اليوم 13:30
جراحة الكتف تنهي موسم نجم أتلانتا هوكس
الرياضة
جراحة الكتف تنهي موسم نجم أتلانتا هوكس
اليوم 13:23
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد يوجه بتنظيم «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» في أبريل 2025
اليوم 13:21
خورفكان يخوض «ودية» في «التوقف»
الرياضة
خورفكان يخوض «ودية» في «التوقف»
اليوم 13:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©