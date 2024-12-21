تنكيس الأعلام في أنحاء ألمانيا حداداً على ضحايا هجوم ماجدبورج

عقب الهجوم الدموي على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجدبورج الألمانية، أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتنكيس الأعلام في أعلى السلطات الاتحادية بأنحاء البلاد حدادا على أرواح الضحايا.

وارتفع عدد ضحايا هجوم الدهس الذي وقع أمس الجمعة في ماجدبورج إلى أربعة.

وبحسب معلومات مصادر أمنية، فإن 41 شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة، في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية ووسائل إعلام أخرى أن إجمالي عدد المصابين يزيد عن 200 شخص. وصدمت سيارة جمعاً من الأشخاص في سوق عيد الميلاد في عاصمة ولاية سكسونيا-أنهالت مساء أمس.

وألقت الشرطة أمس على المشتبه به، وهو طبيب مقيم في مدينة بيرنبورج .



