أوكرانيا تتسلم أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من أميركا

تسلمت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أول دفعة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة مع انتهاء صفقة نقل الغاز من روسيا. إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية.

وقالت الشركة، في بيان "تسلمت شركة دي تيك، أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا، اليوم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة".

وأكدت الشركة أن شحنة الغاز، التي تبلغ نحو 100 مليون متر مكعب، كانت أول شحنة أميركية إلى أوكرانيا.

وحصلت الشركة على الشحنة عبر خط أنابيب مع تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطة يونانية في البحر الأبيض المتوسط الجمعة.

ونقل البيان عن ماكسيم تيمشنكو الرئيس التنفيذي لشركة "دي تيك"، أن "مثل هذه الشحنات توفر للمنطقة مصدرا مرنا وآمنا للطاقة".

وتقول كييف إن تأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة سيساعد في تخفيف بعض الضغوط على سوق الغاز الأوروبية.

وزاد الاتحاد الأوروبي مشترياته من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بشكل كبير منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

واقترح العديد من المسؤولين، ومن بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، زيادة إمدادات الغاز من الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أوروبا بفرض رسوم جمركية إذا لم تشتر المزيد من الغاز الأميركي.