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الإمارات تدعم التكيات داخل مخيمات النازحين في غزة

جهود إماراتية مكثفة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين (من المصدر)
29 ديسمبر 2024 02:05

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 
وقامت عملية «الفارس الشهم 3»، أمس، بدعم التكيات داخل مخيمات النازحين، لتوفير الغذاء للعائلات المحتاجة، كما واصلت توزيع الخبز على نازحي المحافظة الوسطى، في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الإمارات تقدم دعماً متنوعاً للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تسهم في توفير العلاج والرعاية الطبية عبر إجلاء المرضى لتلقي الرعاية في مستشفياتها، كما تواصل تقديم الدعم الطبي للمرضى الموجودين داخل غزة من خلال المستشفى الميداني الإماراتي المجهز بالاحتياجات كافة والأجهزة المتطورة، إلى جانب تزويد المستشفيات المحلية بالأدوية واللقاحات الضرورية للأطفال.
وأمس الأول، واصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية، تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لأهالي قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً، مستمداً رسالته من التزام دولة الإمارات بالمساعدات الإنسانية الخارجية كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة.
وقدم المستشفى منذ مباشرة أعماله في شهر فبراير الماضي، أكثر من 6400 خدمة علاجية، بينها نحو 2200 عملية جراحية. وبلغ عدد المستفيدين من جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 760 مريضاً، بالإضافة إلى استفادة 23 مريضاً من الأطراف الصناعية. كما بلغ عدد المرضى المقيمين حالياً في المستشفى مع مرافقيهم نحو 65 شخصاً. وضم المستشفى الإماراتي العائم في العريش 200 سرير للمرضى ومرافقيهم، بالإضافة إلى احتوائه على 15 سريراً للعناية الفائقة الإضافية.

الإمارات
النازحين
مخيمات النازحين
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الفارس الشهم 3
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