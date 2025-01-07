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"الصحة العالمية": فيروس "اتش ام بي في" لا يشكل تهديداً

شعار «الصحة العالمية»
7 يناير 2025 22:47

قدمت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء تطمينات بشأن فيروس "اتش ام بي في"، وهو عدوى تنفسية تنتشر في الصين، مؤكدة أن الفيروس ليس جديدا أو خطيرا بشكل خاص. وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة على اتصال بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية أن العديد من التهابات الجهاز التنفسي تنتشر في الصين، كما هو معتاد في فصل الشتاء، بما في ذلك "الأنفلونزا و(ار اس في) وكوفيد19- و(اتش ام بي في)".
وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف، إن فيروس "اتش ام بي في" يجذب الكثير من الاهتمام لأنه ليس اسما مألوفا، ولكن تم اكتشافه في عام 2001. وأوضحت أن "اتش ام بي في" هو فيروس شائع ينتشر في الشتاء والربيع.
وأضافت هاريس أن "مستويات التهابات الجهاز التنفسي التي تم الإبلاغ عنها في الصين تقع ضمن المستوى المعتاد لموسم الشتاء... وأفادت السلطات بأن استخدام المستشفيات أقل حاليا مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، ولم تكن هناك إعلانات أو استجابات طارئة."

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المصدر: وكالات
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"الصحة العالمية": فيروس "اتش ام بي في" لا يشكل تهديداً
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