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أميركا تمدد الوضع المؤقت لـ 800 ألف شخص من فنزويلا والسلفادور

أميركا تمدد الوضع المؤقت لـ 800 ألف شخص من فنزويلا والسلفادور
10 يناير 2025 23:00

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الجمعة، إنه في مقدور حوالي 600 ألف فنزويلي وأكثر من 200 ألف سلفادوري يقيمون بالفعل في الولايات المتحدة، البقاء بشكل قانوني لمدة 18 شهراً أخرى، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه مع وعود بتبني سياسات صارمة تجاه الهجرة.
وتعد هذه القرارات أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لدعم حالة الحماية المؤقتة، التي وسعها بشكل حاد لتشمل حوالي مليون شخص. ويواجه وضع حالة الحماية المؤقتة مستقبلاً غير مؤكد في عهد ترامب، الذي حاول تقليص استخدامه بشدة خلال ولايته الأولى كرئيس.
 

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