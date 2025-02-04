انخفاض حاد بدرجات الحرارة في كوريا الجنوبية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن معظم مناطق البلاد شهدت انخفاض درجات الحرارة خلال فترة الصباح إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن هيئة الأرصاد الجوية القول، إنه في الساعة الخامسة صباحا، سجلت درجات الحرارة في سول 5ر10 درجات مئوية تحت الصفر وغيرها من المدن.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال النهار في معظم المناطق إلى ما بين 7 درجات مئوية تحت الصفر و2 درجة مئوية، وهو أقل بنحو 3 إلى 10 درجات مئوية عن المتوسط السنوي.



ويتوقع أيضا تساقط الثلوج في الساحل الغربي لإقليم جنوب تشونج تشيونج وإقليم جولا وستشهد جزيرة جيجو السياحية الجنوبية ثلوجا أو أمطارا خلال اليوم.

كما يتوقع أن تشهد المناطق الجبلية في جزيرة جيجو تساقطاً للثلوج من اليوم وحتى السادس من فبراير، كما يتوقع سقوط ما يتراوح بين 5 و15 سنتيمترا من الثلوج في الأجزاء الجنوبية والغربية من إقليم جنوب جولا وجوانججو خلال الفترة نفسها.