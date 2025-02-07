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زلزال يضرب مدينة بوسط كوريا الجنوبية

زلزال
7 فبراير 2025 08:39

قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن زلزالاً بقوة 3.1 درجة ضرب مدينة تشونغجو وسط البلاد، في وقت مبكر من اليوم، ما دفع الحكومة إلى تشغيل هيئة لإدارة الكوارث وإصدار ثاني أعلى درجة إنذار من الزلازل. 
وأفادت الوكالة بأن الزلزال وقع في منطقة تبعد 22 كيلومترا شمال غرب مدينة تشونغجو بإقليم شمال تشونغ تشيونغ في الساعة 2:35 صباحا، وأن مركزه هو بلدة أنغسونغ بالمدينة على عمق 9 كيلومترات. 

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار مادية.وكانت الوكالة قد قدرت في البداية قوة الزلزال بـ 4.2 درجة لكنها عدلتها إلى 3.1 درجة. 

ويعد زلزال اليوم الأقوى بين الزلازل السبعة التي ضربت شبه الجزيرة الكورية هذا العام. 

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وقامت السلطات، بعد وقت قصير من وقوع الزلزال، بتشغيل المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة وأصدرت مستوى تنبيه للزلزال بمستوى "ترقب".

وأمر القائم بأعمال وزير الداخلية كو كي-دونغ، رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، الوكالات الحكومية المعنية والسلطات الإقليمية بالحفاظ على نظام الاستجابة للطوارئ وتقييم أي أضرار ناجمة عن الزلزال الأخير بسرعة. 

 

 

المصدر: وكالات
زلزال
هزة أرضية
كوريا الجنوبية
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