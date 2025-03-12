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الإمارات ترسل 32 طناً مساعدات إغاثية إلى غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (وام)
13 مارس 2025 03:22

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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أرسلت دولة الإمارات، أمس، مساعدات غذائية وطروداً إغاثية بحمولة 32 طناً إلى قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وقال حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة: إن عمليات الإغاثة متواصلة لأشقائنا في قطاع غزة، وإن العمل الإنساني مستمر ودائم ضمن توجهات القيادة الرشيدة والتي تضمنت مساعدات جوية وبرية وبحرية ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وأشار العفاري إلى إرسال مساعدات غذائية وطرود بحمولة 32 طناً من مطار رأس الخيمة الدولي، إلى مصر تمهيداً لإدخالها للقطاع، مشيراً إلى أن حجم المساعدات تجاوز 60 ألف طن حتى الآن.
وقال: «تواصل دولة الإمارات العمل لإغاثة قطاع غزة، والتي تتضمن مواد غذائية ومستلزمات حياتية في إطار عملية (الفارس الشهم 3)، للوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين في ظروفهم الإنسانية الصعبة التي يمرون بها والتي بلغت حتى الآن أكثر من 60 ألف طن من المواد الإغاثية والاحتياجات، ناهيك عن الجهود الإنسانية في المستشفى الميداني، حيث استقبل حتى الآن 50 ألف حالة، وأجرى أكثر من 1820 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى المستشفى الميداني العائم في العريش الذي استقبل أكثر من 9661 حالة وأجرى 2936 عملية جراحية».
وفي السياق، قدمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية طرودًا غذائية خاصة بشهر رمضان الفضيل لفائدة الأهالي في غزة وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الأهالي في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية خلال الشهر الفضيل، بما يعكس التزام الإمارات الراسخ بدعم القضايا الإنسانية ومد يد العون إلى الأشقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وتواصل الإمارات، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، تسيير الجسر الجوي لإرسال المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى سفن المساعدات الإنسانية، مؤكدةً على نهجها الإنساني الراسخ ودورها الريادي في تعزيز العمل الإغاثي الدولي والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.
وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة لأعمال الخيرية العالمية، أن دولة الإمارات مستمرة بدعمها ومساندتها لأهالي غزة وتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للقضايا الإنسانية، وترسيخ قيم العطاء والتضامن مع الشعوب المتضررة، عبر مساعدات الإغاثة المستدامة التي تعزز الأمل وترسم الابتسامة على وجوه المحتاجين، وذلك في إطار الدور الريادي للدولة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.

الإمارات
مساعدات إغاثية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
الفارس الشهم 3
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