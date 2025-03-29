هذه الدول أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر 1446هـ

أعلنت دول عدة أن عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446 هجري سيكون يوم الأحد الموافق 31 مارس 2025.

وأعلن الديوان الملكي في السعودية أن "المحكمة العليا تُقرر أن يوم غدٍ الأحد الموافق 30 مارس 2025م، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ".

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "هيئة الرؤية الشرعية: يوم غدٍ الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك".

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن "لجنة تحري رؤية الهلال تعلن بأن غداً الأحد الموافق 30 مارس 2025م هو أول أيام عيد الفطر المبارك".

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس هيئة الرؤية الشرعية الكويتية المستشار عادل بورسلي يعلن ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد".

كما أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر.